Из-за того, что не все народные депутаты имели возможность ознакомиться с предложенными изменениями в Государственный бюджет на 2020 год, документ не был проголосован вчера на внеочередном заседании. Об этом в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил глава правительства Денис Шмыгаль, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

«Мы работали над бюджетом совместно с парламентским комитетом практически в круглосуточном режиме. Это бюджет чрезвычайной ситуации. В нем создан Фонд для борьбы с COVID-19. Мы сохранили практически все основные расходы, одновременно предложив наполнить Фонд на 97,1 млрд грн», - отметил глава правительства.

Премьер-министр акцентировал внимание на том, что Фонд будет полностью прозрачным. В нем будут четко определены направления, куда именно будут тратиться средства: это поддержка людей, поддержка медиков, закупка лекарств и мероприятия, непосредственно связанные с противодействием коронавирусной инфекции и ее последствиям. «Как только эта борьба будет завершена, все расходы будут возвращены, и мы продолжим финансировать развитие экономики», - заявил Шмыгаль.

По его мнению, из-за того, что не все депутаты присутствовали на заседании фракций и не смогли ознакомиться с предложенными изменениями, законопроект об изменениях в госбюджет не был поддержан парламентом. «Мы приняли бюджет на доработку, чтобы услышать предложения и поправки. Уверен, он будет проголосован через 7-8 дней», - убежден глава правительства.

Напомним, 30 марта Верховная Рада не приняла предложенные правительством изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, отправив документ в профильный парламентский комитет для доработки к повторному первому чтению.