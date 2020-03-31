также в разделеМир
В Португалии задержали трех офицеров, подозреваемых в убийстве украинца 13
Принц Гарри и Меган Маркл потеряли статус членов королевской семьи 28
США продлили санкции против РФ за кибератаки 16
Количество больных COVID-19 в мире превысило уже 785 тысяч человек 22
Трамп продлил ограничения в связи с коронавирусом до конца апреля 13
В Москве выходить из дома можно будет только по пропускам 44
В мире – более 700 тысяч больных коронавирусом 26
Супруга Трюдо выздоровела от коронавируса 22
За последнюю неделю в Китае зафиксировали 313 новых случаев коронавируса 33
Испанская принцесса умерла от коронавируса 76
Папа Римский помолился на пустой площади Ватикана 41
В Испании за сутки умерли 832 человека с коронавирусом 132
В аэропорту Великобритании создадут временный морг 28
Турция полностью закрывает авиасообщение 26
Ухань возобновляет работу шести линий метро из девяти 16
В Италии – почти 1000 погибших за сутки от коронавируса 42
Испания вернула в Китай некачественные тесты на коронавирус 36
Лидер Rammstein заболел коронавирусом 26

Поскольку Евровидение-2020 пришлось отменить из-за коронавируса, в Роттердаме приняли решение переоборудовать арену Ahoy, где должны были выступать конкурсанты, под временный госпиталь на 680 коек.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на местное издание AD, в ближайшее время уже будут готовы 88 коек - 22 четырехместных номера. Каждый со своим душем и туалетом. Есть место для врачей, медсестер и место для отдыха.

Госпиталь будет принимать пациентов как с коронавирусом, так и без него, которым не нужно идти в больницу, но которые также не могут оставаться дома. В этом здании можно будет находиться и больным с другими диагнозами в случае, если голландские больницы будут переполнены - они будут в отдельных боксах. 

Также в среду первые номера в отеле Van der Valk Ridderkerk будут готовы немедленно принять пациентов. Это касается людей, у которых был положительный результат теста, но которые временно не могут оставаться дома, потому что, например, они живут вместе с кем-то, кто очень уязвим. 
Напомним, песенный конкурс был отменен из-за коронавируса
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1399 грн.
9
Теги