За рубежом от коронавируса лечатся 30 граждан Украины, сообщает Министерство иностранных дел.

Так, 5 украинцев проходят лечение в Италии, по 4 — в Доминиканской республике и Германии, по 3 — в Польше и Австрии, по 2 — в Нигерии и Объединенных Арабских Эмиратах, по 1 — в Швеции, Швейцарии, Испании, Нидерландах, Сербии, США и на Сейшельских островах.

8 украинцев, которые лечились от коронавирус за рубежом, уже выздоровели: четверо в Японии, двое — в Италии, по одному — в Польше и Германии.

Известно о 4 летальных случая среди инфицированных украинцев. Все они — в Италии.

Напомним, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных (2 за последние сутки), 8 пациентов выздоровели.