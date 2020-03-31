Премьер-министр Денис Шмигаль утверждает, что правительство рассматривает варианты возможного ослабления карантина для запуска экономики, однако это зависит от динамики распространения коронавируса на территории страны. Об этом Шмыгаль заявил в эфире «Свобода слова» на ICTV, сообщает УНИАН.
«Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки, и нет возможности три месяца просто сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги. Экономику надо запускать. Украина также не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване», - отметил премьер.
Премьер в очередной раз подчеркнул, что поддержка граждан, которые остались без средств заработка – это одна из первых задач власти. В то же время, после Пасхальных праздников, учитывая динамику распространения заболевания, будет стоять вопрос о дальнейших экономические шагах Кабмина.
Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.
25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.
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