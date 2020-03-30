Украине удалось доставить в Чили участников 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ), которые должны сменить на станции «Академик Вернадский» своих коллег. Сегодня, 30 марта 2020 года, команда полярников уже находится в городе Пунта-Аренас на берегу Магелланова пролива, сообщает Министерство образования и науки Украины.

Теперь, согласно внедренных Чили ограничений, члены экспедиции будут на обсервации, после чего смогут продолжить путь в Антарктиду кораблем.

«На станции их уже очень ждут зимовщики 24-й УАЭ, а также сезонный отряд исследователей, который нам удалось туда «закинуть» еще в январе-феврале. Напомню, что из-за карантина двадцать пятой экспедиции не удалось с первого раза добраться в Латинскую Америку и она была вынуждена вернуться в Киев. Но сейчас команда уже в Чили, и мы ждем успешную пересменку. Этому пока способствует даже глобальное потепление. В Антарктике этот год выдался аномально теплым, поэтому акватория станции будет свободной ото льда в течение всего апреля. Поскольку в «нормальные» годы станция закрывается льдом уже после первой декады апреля», - пояснил руководитель Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий.

Он также отметил, что отправка 25-й УАЭ в условиях пандемии COVID-19 и карантина была очень сложной и стала возможной только благодаря скоординированной работе многих людей и ведомств: МОН, МИД, пограничников, Нацполиции, НАНЦ, украинских представительств в Турции, Катаре, Перу, Бразилии и Чили, правительства Республики Чили.

«Особенно хочу отметить роль МИД и украинских дипломатов на всем пути перелета экспедиции. Именно украинская дипломатия смогла сделать то, что казалось абсолютно невозможным - обеспечить разрешения на транзит всех стран, закрытых для приезда иностранцев, разрешения на вылеты и посадки самолетов, несмотря на закрытые воздушные зоны и даже разрешение властей Чили на пребывание экспедиции в стране, несмотря на введенные чрезвычайного положения и комендантский час», - отметил Дикий.

Напомни, что впервые 25-УАЭ отправилась на станцию ​​16 марта. Однако 20 марта им пришлось вернуться в Киев. Вся команда добровольно поехала на временную обсервацию и прошла лабораторный тест на наличие коронавируса. Ни у кого из участников экспедиции не было обнаружено COVID-19.