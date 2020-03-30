Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания на 16:30 30 марта, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

Отмечается, что заседание созывается в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва (письмо № 01-01/230 от 30 марта 2020 года) и в соответствии с частью восьмой статьи 19 регламента Верховной Рады.

На нем будут рассмотрены вопросы назначении Максима Степанова министром здравоохранения Украины, а Сергея Марченко – министром финансов.

Также будут рассмотрены проекты законов Украины, которые представлены как альтернативные проекту закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы (реестр. № 2571).

Также ВР рассмотрит проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения (реестр. № 2178-10).

Напомним, 30 марта Верховная Рада на внеочередном заседании уволила министров финансов Игоря Уманского и здравоохранения Илью Емца.