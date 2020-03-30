Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал банковский законопроект, который еще называют «антиколомойским», поскольку он сделает невозможным возвращение «Приватбанка» олигарху Игорю Коломойскому.
«Да, закон о банках поддержан комитетом», - сказал в комментарии Радио Свобода народный депутат Ярослав Железняк (фракция «Голос») по итогам заседания комитета, которое проходило 30 марта во внутреннем дворе Верховной Рады.
Принятие этого закона и закона о рынке земли является условием получения Украиной новой программы МВФ. Президент Владимир Зеленский сообщил, что после выполнения условий фонда Украины в течение 15 дней получит первый быстрый транш на 1,75-2 миллиардов долларов сразу в бюджет страны. «Никто не хочет дефолта в стране. Я уверен, что меня услышат наши депутаты и этого не произойдет», - заявлял он.
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