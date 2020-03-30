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У председателя Запорожского областного совета Григория Самардака подтвердили заболевание COVID-19.

Как сообщает пресс-служба облсовета, он находится на больничном.

«Сейчас председатель областного совета находится дома под наблюдением семейного врача. Его семья находится в самоизоляции», - говорится в сообщении.

По данным Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины, по состоянию на 11:00 30.03.2020 в области зарегистрировано 13 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 – Запорожье - 9, Бердянск - 1,   Мелитополь - 2, Мелитопольский р-н – 1.

Обнаруженные 30.03.2020 больные находились ранее дома на самоизоляции после контакта с больным, в настоящее время лечатся на дому под наблюдением врачей.

Все заболевшие или недавно прибыли из-за границы (Египет, Франция, Испания, Польша, Израиль), или контактировали с больным коронавирусом.

Всего на 30.03.2020 зарегистрировано 54 подозрительных случая – у 13 подтвердился COVID-19, 41 - отрицательные.

Выздоровел 1 больной (Запорожье).
ForUm

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