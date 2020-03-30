Президент США Дональд Трамп продлил ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса до конца апреля, хотя ранее говорил, что США избавятся от эпидемии к Пасхе.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Трамп обратился к гражданам после того, как число погибших от коронавирусной болезни в США превысило 2460, а число зараженных достигло более 140 тысяч случаев – больше, чем в любой другой стране мира.

«Пик, наивысшая точка смертности, вероятно, наступит через две недели, - сказал Трамп на брифинге в Розовом саду Белого дома, окруженный высшими советниками и бизнес-лидерами. - Нет ничего хуже, чем объявить о победе до того, как победа будет одержана».

Он сказал американцам: «Чем лучше вы это сделаете, тем быстрее закончится весь этот кошмар».

Ранее в воскресенье доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, заявил, что пандемия может в конечном итоге убить от 100 до 200 тыс. человек в Соединенных Штатах.

Ранее Дональд Трамп выразил надежду, что его страна избавится от коронавируса к Пасхе, даже несмотря на заявление губернатора Нью-Йорка о том, что болезнь распространяется быстрее, чем «скоростной поезд».