Мэр Киева Виталий Кличко жестко обратился к киевлянам и призвал жителей столицы соблюдать ограничения, введенные городом и правительством для предотвращения распространения коронавируса. Об этом Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конференции.

«Хороших новостей у меня, к сожалению, нет ... Некоторые люди советуют мне: мол, для имиджа я не должен сам озвучивать весь негатив.- А перевести эту миссию на заместителей, других чиновников. Я убежден, что - как мэр города, человек, отвечающий за столицу – должен показывать реальную и полную картину. - Говорить не только о том эффективное, что мы делаем в ситуации распространения вируса. Но и об угрозе, охватывающей страну и Киев!» - сказал Кличко.

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Он отметил, что глупо думать, что сегодня угроза инфицирования коронавируса касается кого угодно, но не вас лично.

«Есть сознательные киевляне. А есть немало тех, кому не дошло, я не прошу и не рекомендую! Подумайте, наконец, головой! Когда вас призывают ограничить контакты и оставаться дома, для вашей же безопасности, вы: компаниями вываливаете на пикники; вы устраиваете аншлаги на детских площадках; вы отказываетесь от обсервации, вернувшись самолетами в условиях закрытого воздушного пространства! вы смеетесь и не верите! и почему думаете, что пронесет», - сказал Кличко.

Он отметил, что в случае масштабного распространения коронавируса, ни одна система здравоохранения не справится с тысячами больных в больницах, и не только в Украине.

«Посмотрите на Италию, где врачи решают, кого спасать, а кого нет... Посмотрите и на другие страны, где гробы вывозят сотнями и сжигают без прощаний и церемоний. Я говорю без преувеличений: если продолжатся эти шатания и тусовки, эти поездки толпами на «природу» - нас ждет большая катастрофа! По вине легкомысленных людей, не соблюдающих ограничений, которые пренебрегают своей безопасностью и безопасностью людей, которые рядом», - сказал Кличко.

Он также подчеркнул, что вирус поражает не только пожилых людей. - В столице уже два случая заболевания детей. Среди заболевших – немало молодых людей. Некоторые пациенты, немного старше 30 – в тяжелом состоянии.

«Я призываю всех! Прекратите находиться в иллюзиях и осознайте реалии! Уберечь себя - это уберечь своих близких, круг своего общения, многих других людей», - обратился к киевлянам Кличко.

По состоянию на 30 марта в Киеве зафиксировано 102 случая коронавируса.