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Отопительный сезон в столице может закончиться уже в конце этой недели, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«По нормативам, мы можем выключать отопление, когда среднесуточная температура – не ниже плюс 8 градусов по Цельсию. До четверга у нас ночью по прогнозу пока минусовая температура. А дальше – уже должно потеплеть. Если прогноз не изменится, в конце этой недели мы будем завершать отопительный сезон в городе», - сказал Кличко.

Он напомнил, что школы, детсады и некоторые административные учреждения в столице уже выключили от отопления раньше.
ForUm

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