Народний депутат із парламентської фракції «Слуга народу» Гео Лерос опублікував відеозаписи, зроблені прихованою камерою, на яких фігурує брат голови Офісу президента Денис Єрмак. Депутат стверджує, що брат Єрмака начебто «торгував посадами» у владі. Також частина записів оприлюднена у анонімному Telegram-каналі «д’Ермак».

На записах видно, як Денис Єрмак зустрічається з різними кандидатами і проводить співбесіди на державні посади у різних сферах. Він розповідає, що його брат – помічник президента, і сам він теж давно і добре знайомий із Володимиром Зеленським.

На зустріч із Денисом Єрмаком претендентів приводить його помічник. А підбирати кадри допомагає ще одна людина, яка й здійснила відеозапис.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що виступає за всебічне розслідування обставин здійснення цих записів, передусім їхньої правдивості. Він також вважає, що Лерос перейшов «червону лінію», і попередив про відповідальність за «кожне слово брехні».

«Схеми» отримали від народного депутата копію цих записів на день раніше. Хоча передані журналістам плівки й мають загальний хронометраж у декілька десятків годин, але, схоже, це не повний обсяг відзнятого.

На «плівках», які є у розпорядженні «Схем», немає чітко зафіксованої передачі грошей безпосередньо самому Денисові Єрмаку. Але помічник Єрмака та автор зйомки між собою детально обговорюють, скільки коштуватиме кандидатові та чи інша посада і як розподіляється отриманий прибуток між учасниками схеми, включно з часткою брата нинішнього голови ОП.

Журналістам «Схем» вдалося встановити основних учасників переговорів та особу, яка здійснювала запис. Це, можливо, зможе у подальшому допомогти зрозуміти, чому і як з’явилися так звані «плівки Єрмака», а також чи справді брат Андрія Єрмака «продавав посади» у владі.

Події, які потрапили на відео, датовані кінцем серпня – початком жовтня 2019 року. Це – старт сезону в повністю оновленій політичній реальності: завершились вибори у Верховну Раду, куди президент Володимир Зеленський провів 254 народні депутати.

Офісом президента керує Андрій Богдан, у той час як Андрій Єрмак залишається на менш помітній посаді помічника Зеленського.

«Ми зараз зустрічаємося із Денисом. Андрій – його брат. У них так вибудувана система безпеки», – саме так найчастіше на різних відео представляють Дениса Єрмака.

А ось як сам Денис характеризує свою роль на цих відеозаписах: «Це те, що ми можемо запропонувати. Першим особам показати вашу програму. Дати рекомендації і відправити на розмову».

На відеозапису, датованому 16 вересня, Денис проводить співбесіду із кандидатом на керівну посаду в «Укрзалізниці».

Зустріч відбувається у столичній кав’ярні. Денис Єрмак презентує себе співрозмовникові.

«Я і брат – брат помічника (на той час – ред.) Володимира Олександровича, ми дружимо багато років. Я вирішив, що з огляду на велику кількість ідей, людей, резюме, «договорняків», хтось щось носить у сумках, у валізах тощо – ми вирішили зробити таку невелику, але таку незалежну групу впливу і відбирати людей, проєкти, які ми дійсно «пропустили» через себе. (…) Враховуючи мої дружні відносини і посаду брата, я маю можливість особисто, практично в будь-який час, ознайомлювати президента, прем’єр-міністра з якимись ідеями, якими я не «фонтаную», бо через п’ять зустрічей в день всі вже будуть втомлені, але, менше з тим, я відбираю із того, що є», – каже він.

На «плівках» видно, що цього дня до Дениса приходить низка інших кандидатів. Денис Єрмак просить їх розповісти про те, які в них є реформаторські ідеї й чому їм не вдавалося це зробити на попередніх посадах.

За два дні до цього, 14 вересня, у суботу, Денис проводить низку співбесід у кафе на бульварі Дружби Народів у Києві, неподалік місця своєї реєстрації. Зокрема, на голову Тернопільської облдержадміністрації, що на той момент не мала свого очільника. На співбесіду приходить ось цей чоловік.

Це – Руслан Комар-Чорний, який на той момент вже подав свою декларацію як претендент на посаду голови Тернопільської ОДА. За Януковича він керував одним із районів Тернопільщини. Зрештою, Зеленський призначив іншу людину на посаду голови ОДА.

Під час розмови з журналістом Руслан Комар-Чорний не захотів надати коментарів та попросив скинути йому відео, про яке йде мова. Після цього він на повідомлення не відповідав.

А це – Анатолій Хмільківський. На відеозапису, датованому 22 серпня 2019 року, він зустрічається із Денисом Єрмаком, щоб обговорити його можливу роботу в Одеському регіоні. Черкащанин, під час співбесіди він розповів про свій досвід роботи з фондовим ринком, будівництвом та інвестиціями – зокрема, у 2015–2017 роках він керував Агентством розвитку Черкащини Черкаської обласної ради. Цікавився посадою «зама по економіці» на Одещині – вочевидь, мова йшла про заступника голови Одеської ОДА. Про гроші – як оплату за крісло – на цій зустрічі не йшлося. Зрештою, призначений на цю посаду Хмільківський так і не був.

У коментарі журналістам Анатолій Хмільківський спочатку сказав: «Перший раз про це чую абсолютно. Ви, мабуть, помилилися». Утім, потім підтвердив усі факти трудової біографії, які він озвучував під час співбесіди, зафіксованої на відео: «Я не пам’ятаю цього випадку. Я як громадсько-політичний діяч і людина з бізнесу спілкуюсь з різними людьми на різні теми. Якщо я спілкувався з людиною, не знаючи, що це Єрмак, допускаю цю ситуацію… Якщо говорити про те, чи мені пропонували посаду заступника в якійсь області, наприклад, на прізвище Єрмак – ні, не пропонували».

Найбільш сумнівні, як видається, із точки зору закону розмови відбуваються не під час самих співбесід, а напередодні – під час організації зустрічі.

Помічник Дениса Єрмака

Після самого Дениса Єрмака другою ключовою фігурою на записах є його помічник.

Саме він складає графік зустрічей і погоджує, хто потрапить на співбесіду, а хто ні. У розмовах він відверто розповідає, що його мета – це отримання грошей.

Після однієї із зустрічей він детально описує, як розподілилися кошти лише за її організацію: «Я собі ось із цієї суми беру «трьошку», Денису йде «п’ятірка». Чому? Тому що ми пішли в сторону – а він далі х***ть».

Із розмов зрозуміло, що помічника Єрмака звати Сергій.

«Схемам» вдалось встановити його особу.

Це – Шумський Сергій Зіновійович.

Шумський – із Червонограда Львівської області. Під час розмов Денис Єрмак розповідає, що вони з ним познайомились на війні.

Сергій Шумський розповідає на записах, що служба відбувалась «неподалік Донецька».

Вони з Єрмаком разом отримували відзнаку 5-ї роти «Донецьк» полку «Дніпро-1» у 2016-му.

Нині Денис Єрмак та Сергій Шумський заснували разом громадську організацію (ГО).

Під час однієї із розмов Сергій описує, навіщо їм ця ГО.

– Дивись, зараз буде ГОшка. Ось уже буквально до середи. Буде офіс. І ми зможемо вже туди, не парячись, людей заводити.

– Ну так. Кафе – таке.

– І чисто доброчинні внески на ГО, б**дь, по красі.

– Як буде називатися ГОшка? «ЗЕлена Україна»?

– Ні. Зараз тобі скажу: «Сприяння…», щось там, б**дь… Зараз скажу. «Українське бюро національного розвитку».

Ця розмова на відео датована 30 вересня.

І справді, вже 2 жовтня 2019 року Мін’юст реєструє громадську організацію Єрмака/Шумського – ГО «Українське бюро національного розвитку».

«Денис виграш тендеру забезпечить»

5 вересня Сергій розповідає чоловікові, який знімає його на приховану камеру, що вони з Денисом Єрмаком були в Ірані, де отримали від місцевої компанії пропозицію виходу на український ринок задля отримання бюджетних підрядів на тендерах.

«Вони просять допомогти виграти тендери на будівництво. Цікавлять цифри від 20 «лямів» і вище. Краще 50. Денис виграш тендера забезпечить. Гроші «рвемо» на три частини», – каже він співрозмовникові.

І просить його придумати схему, як обійти санкції: «Денис теж не юрист, Денис економіст. Як їх краще провести, країна під санкціями?»

Хто записував?

Третій ключовий фігурант «плівок Єрмака» – це чоловік, який і веде всю приховану зйомку. Причому він не просто потрапляє у потрібне місце в потрібний час.

На записах чоловік бере активну участь в організації співбесід і пропонує кандидатів Сергієві Шумському, який згодом складає графік їхнього прийому в Дениса Єрмака.

Сергій Шумський поводить себе з автором зйомки дуже довірливо, в деталях розповідає усі плани та схеми і радиться із ним із фінансових та юридичних питань.

Хто ж він?

«Схемам» вдалося встановити, що чоловіка, який вів запис, звати Дмитро Олександрович Штанько. Йому 39 років, і він родом із Харкова. Закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ.

Він власник декількох компаній – у сфері надання фінансових послуг та в аграрній. Про одну зі своїх агрофірм на Рівненщині він побіжно згадує на записах від 23 вересня, після співбесіди кандидатки на голову Сарненської податкової служби, до якої він «відправляв директора». Про його дотичність до сфери агро свідчить і його активна участь у перемовах про кандидатів на голів держпідприємств Національної академії аграрних наук.

На одному з відео в кадр частково потрапляє його обличчя.

Перед виходом цієї публікації «Схеми» кілька разів спробували сконтактувати з Дмитром Штаньком, але його телефон вимкнено, а на повідомлення, надіслані у месенджер, він не відповів. Номер іншого фігуранта зйомок, Сергія Шумського, теж не відповідає.

Журналістам не вдалося на момент публікації отримати і коментар самого Дениса Єрмака, його номер поза зоною досяжності. Прохання поспілкуватися із ним журналісти передали через прессекретаря Андрія Єрмака.

Редакція оприлюднить коментарі цих людей, щойно їх отримає.

Характер зйомок вказує на те, що вони велись на професійну техніку, а не на телефон. Втім, поки складно сказати, хто і що рухало автором зйомки Дмитром Штаньком, якого вдалось встановити «Схемам».

Чи працював він за власною ініціативою, чи на приватне замовлення, чи записи здійснювалися у рамках роботи правоохоронних органів? Це ще належить з’ясувати.

Голова Офісу президента вже заявив, що подасть заяви до СБУ та ДБР щодо розповсюдженого відео з його братом Денисом Єрмаком. І закликав депутата від «Слуги народу» Гео Лероса підготуватись, заявивши що тому «доведеться відповідати публічно за кожне слово брехні».

Заявляючи про звернення до правоохоронців, Єрмак наголосив, що хоче «всебічного розслідування обставин здійснення цих записів, передусім їх достовірності, всіх фактів, а також хто і на чиє замовлення це робив, як ці записи опинилися».

Справді, окрім того, хто стоїть за зйомками переговорів брата голови Офісу президента, – суспільство дійсно цікавить і інше: чи все на плівках – правда? Чи дійсно права рука президента Зеленського Андрій Єрмак організував сімейний підряд, залучивши брата до організації роботи тіньового «бек-офісу ОП» і чи дійсно вони збагачувалися на пошуку кадрів у владу поза офіційними процедурами?