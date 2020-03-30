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По состоянию на 29 марта в Украине больше всего на COVID-19 болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет, сообщает пресс-служба Минздрава.

«Если рассматривать возрастную структуру пациентов с лабораторно подтвержденными случаями заболевания COVID-19 за минувшие сутки, то больше всего заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет. Это 22% от общего количества», - заявил во время брифинга заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Кроме этого, зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией детей до 10 лет. Сейчас это 5,4% от всех заболевших на COVID-19.

Развернутая статистика заболевания по возрастным группам сейчас такова:

▪Вид 0 до 10 лет - 5,4%;

▪Вид 11 до 20 лет - 4,5%;

▪Вид 21 до 30 лет - 12,5%;

▪Вид 31 до 40 лет - 22,4%;

▪Вид 41 до 50 лет - 20,4%;

▪Вид 51 до 60 лет - 21,3%;

▪Вид 61 до 70 лет - 11,9%;

▪Вид 71 до 80 лет - 1,4%;

▪Вид 81 до 90 лет - 0,2%.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных 6 пациентов выздоровели.
ForUm

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