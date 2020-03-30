По состоянию на 22:00 воскресенья, 29 марта, в Украине подтверждено 475 случаев COVID-19, сообщает Центр общественного здоровья.

«Всего зафиксировано 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 6 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме», - говорится в сообщении.

С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 2264 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

В ЦОЗ напомнили, что исследуются лабораторно не только образцы лиц с подозрением на COVID-19, а и людей, контактировавших с больными.