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По состоянию на 22:00 воскресенья, 29 марта, в Украине подтверждено 475 случаев COVID-19, сообщает Центр общественного здоровья.

«Всего зафиксировано 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 6 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме», - говорится в сообщении.

С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 2264 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

В ЦОЗ напомнили, что исследуются лабораторно не только образцы лиц с подозрением на COVID-19, а и людей, контактировавших с больными.
ForUm

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