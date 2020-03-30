Верховная Рада на внеочередной заседании в понедельник планирует назначать новых членов правительства.

Об этом журналистам сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Укринформ.

«По кадровым вопросам, я ожидаю, что будут приняты некоторые решения. Мы ждем от наших коллег документы. Будут происходить изменения в правительстве. Если все будет хорошо, выбирать некоторых министров», - сказал Разумков.

Он подтвердил, что министром здравоохранения будет Максимом Степанов, энергетики и угольной промышленности – Ольга Буславець, финансов – Сергей Марченко.

«Я уверен, вы уже видели эти кандидатуры», - прокомментировал Разумков.

Что касается закона о рынке земли и закона о банках, Разумков отметил, что сейчас идут дискуссии по этому вопросу.

«Если мы говорим об этом пленарном заседании, пока такое решение не было принято. Мы дискутируем с коллегами», - добавил Разумков.

Как ранее сообщил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, 30 марта может произойти сразу два внеочередных заседания Верховной Рады.

На втором внеочередном заседании ВР, по его словам, могут рассмотреть законопроект относительно невозвращения национализированных банков бывшим владельцам, земельный законопроект, а также проект для того, чтобы Укрпочта в условиях карантина могла «нормально начислять пенсии и выдавать их».