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29 марта в мире было зарегистрировано 664 742 случая заражения коронавирусом, 30 марта их количество увеличилось до 716 101.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

В мире из 716 101 случая заболевания 149 071 людей выздоровели и 33 854 умерли от осложнений, вызванных болезнью, передает Украинская правда.

В США зафиксировали 137 294 случая заражения, в Италии - 97 689, в Китае - 82 122, в Испании - 80 031, Германии - 62 095, Франции - 40 704, Иране - 38309.

Больше всего смертей в результате осложнений болезни зарегистрировали в Италии - 10 779 случаев. Также 6802 летальных случаев зафиксировали в Испании, в Китае от COVID-19 умерло 3304 человек во Франции 2609, в США 2436. В Германии жертвами вируса стали 525 человек.

В Украине обнаружено 310 случаев заболевания на COVID-19, 5 человек умерли.
ForUm

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