Украине грозит упадок экономики и дефолт в случае непринятия законопроектов о рынке земле и о невозвращении банков их прежним владельцам, сообщил президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, из-за коронавируса страна «оказалась на распутье и имеет два пути».

«Первый — это принятие двух жизненно важных законов, после чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее $10 миллиардов. Это нужно для стабилизации экономики и преодоления кризиса. Иначе — второй путь: это провал этих законов, а после — упадок экономики и даже угроза дефолта», — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что в понедельник, 30 марта, во время внеочередного заседания Верховной Рады «вся ответственность ляжет на плечи» народных депутатов, которые будут голосовать за соответствующие законы.

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта.