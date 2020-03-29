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Украине грозит упадок экономики и дефолт в случае непринятия законопроектов о рынке земле и о невозвращении банков их прежним владельцам, сообщил президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, из-за коронавируса страна «оказалась на распутье и имеет два пути».

«Первый — это принятие двух жизненно важных законов, после чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее $10 миллиардов. Это нужно для стабилизации экономики и преодоления кризиса. Иначе — второй путь: это провал этих законов, а после — упадок экономики и даже угроза дефолта», — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что в понедельник, 30 марта, во время внеочередного заседания Верховной Рады «вся ответственность ляжет на плечи» народных депутатов, которые будут голосовать за соответствующие законы.

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта. 
ForUm

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