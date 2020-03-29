Об этом сообщили в Луцкой городской клинической больнице.

«Случай с директором больницы — первый в выявлении инфицированного пациента в больнице, но 100% не последний», — говорится в сообщении.

Директор с 16 марта находится на больничном. 23 марта она обратилась в больницу. Отмечается, что Духневич не была за границей и экспресс-тест не выявил коронавирус, поэтому ее госпитализировали с пневмонией.

«Находилась на лечении в отдельной палате. После получения результатов ПЦР на COVID-19 была переведена на лечение в Волынскую областную инфекционную больницу», — отметили в больнице.

Кроме того, обнаружили контактных людей, их отправили на карантин. У пяти контактных людей тест на коронавирус отрицательный.

По состоянию на 10:00 29 марта в Украине 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За последние 24 часа было зафиксировано 109 новых случаев.