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Представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая Ми Фенг заявил, что из-за роста количества случаев заражения коронавирусом в Китае, может возникнуть вторая волна пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

За последнюю неделю в Китае зафиксировали 313 новых случаев коронавируса у людей, приехавших из-за рубежа, и шесть подтвержденных случаев внутренней передачи.

 

«В Китае уже в целом 693 случаев, поступающих из-за рубежа, что означает, что вероятность нового витка инфекций остается относительно большой», - сказал Фенг.

 

В субботу, 28 марта, в стране было зарегистрировано 45 новых случаев коронавируса.

Количество случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 29 марта превысила 664 тыс. 

По состоянию на 10:00 29 марта в Украине 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За последние 24 часа было зафиксировано 109 новых случаев.
ForUm

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