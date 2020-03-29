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В Украину прибыл второй самолет из Китая с гуманитарной помощью в рамках пандемии коронавируса.

Самолет сел в аэропорту Борисполь утром воскресенья, 29 марта, сообщил на своей странице в Facebook заместитель главы Офиса президента Украины, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.

Китайская сторона передала Украине 300 тысяч респираторов, 35 тысяч костюмов защиты, 1,8 миллиона медицинских масок и другое медснаряжение.

По словам Тимошенко, груз доставят на логистический склад, после чего его содержимое начнут развозить в каждый регион страны. Следующий самолет в Китай отправится уже этой ночью.

«Со вторника будем иметь два дополнительных самолета. Это поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок дешевыми масками и другими средствами защиты. Также ночью ожидаем 100 тыс. ПЦР-тестов отдельной доставкой», — добавил замглавы ОП.

По состоянию на 10:00 29 марта в Украине 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За последние 24 часа было зафиксировано 109 новых случаев.
ForUm

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