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Уровень преступности по всем статьям в период карантина снизился на 30%, однако активизировались мошенники.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба ведомства.

«Мы очень активно пытаемся реагировать на все фейки. Например, недавно была ситуация, когда рассылались смс-сообщения о том, что будто бы какая-то фирма должна ходить по квартирам и дезинфицировать помещения. Полиция это отслеживала. Отправляли смс-сообщения с предупреждением, что это мошенники. Но такие преступления — не системны», — сказал Аваков.

Министр внутренних дел добавил, что самое большое преступление, которое сейчас есть — это нарушение режима карантина.

«Люди подвергают опасности не только себя, но и своих родных и окружение. Пока нам не нужно вводить чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным», — добавил министр.

Напомним, Зеленский назначил руководителей ВСУ и ООС.
ForUm

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