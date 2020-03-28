Так, своим указом на должность командующего операции Объединенных сил президент назначил Сергея Наева. С марта 2018 по май 2019-го он уже командовал ООС, впрочем указом тогдашнего президента Порошенко был уволен с занимаемой должности.

До этого командующим ООС был генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Главнокомандующим Вооруженных сил Зеленский назначил Руслана Хомчака, который до этого был начальником Генерального штаба.

В то же время начальником Генерального штаба стал Сергей Корнийчук, который ранее был первым заместителем Хомчака.

4 марта Верховная Рада проголосовала за досрочное распределение должностей начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины.