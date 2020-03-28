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В Испании за минувшие сутки умерли 832 человека с коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers.info.

Общее количество жертв коронавируса в Испании выросло до 5 690 человек. Количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Испании составило 72 248 человек.

Испания занимает второе место в мире по смертности от пандемии COVID-19 после Италии с 9 134 погибшими.

Напомним, Италия и Испания опередили Китай по количеству жертв.
ForUm

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