В Испании за минувшие сутки умерли 832 человека с коронавирусом COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers.info.
Общее количество жертв коронавируса в Испании выросло до 5 690 человек. Количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Испании составило 72 248 человек.
Испания занимает второе место в мире по смертности от пандемии COVID-19 после Италии с 9 134 погибшими.
Напомним, Италия и Испания опередили Китай по количеству жертв.
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