За рубежом от коронавирусного заболевания лечатся 27 украинцев. Так, пятеро украинцев проходят лечение в Италии, по четыре — в Доминиканской Республике и Германии, трое — в Австрии, по два — в Польше, Нигерии и ОАЭ, по одному — в Испании, Нидерландах, Швейцарии, США и на Сейшельских островах.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

Также известно, что 8 украинцев, которые лечились от коронавируса за рубежом, уже выздоровели: четверо в Японии, двое — в Италии, по одному — в Польше и Германии.

Кроме того, известно о 4 летальных исходах среди инфицированных украинцев. Все они — в Италии.

Напомним, с начала карантина Украина эвакуировала более 109 тысяч человек.