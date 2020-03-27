В Италии за прошедшие сутки от коронавируса умерло рекордное количество людей – почти тысяча.

Соответствующие данные обнародовал Департамент гражданской защиты Италии, сообщает Европейская правда.

По состоянию на вечер 27 марта в Италии от коронавируса умерли 9134 человека, что на 969 больше, чем вчера. Это самый высокий рост с начала чрезвычайной ситуации. В четверг прирост составил 662 человека. 50 умерших – это жертвы, которых не включили во время обнародования данных предыдущих суток.

В целом в Италии насчитывается 66,414 пациента с коронавирусом, что на 4401 больше чем вчера. В течение последних суток заразились 5,959 человек, из них в Ломбардии - 2409. Накануне было зафиксировано 6,153 новых заражения.

При этом количество тех, кто вылечился, в течение последних суток ощутимо ниже, чем в предыдущие дни. Так, за последние 24 часа из больниц выписали 589 человек, тогда как в предыдущие дни количество людей, которые выздоровели, иногда превышала тысячу.

Количество госпитализированных пациентов с симптомами заболевания в настоящее время составляет 26 029 человек, из них 3732 находятся в реанимации (+ 120, + 3,3% по сравнению с предыдущим днем), а 36 653 – в домашней изоляции.