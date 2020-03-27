В Украине сейчас 40 тысяч социальных работников и рабочих заботятся о том, чтобы в условиях карантина граждане пожилого возраста и лица с инвалидностью, семьи с детьми получали необходимые социальные услуги, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

В частности, более 30 тысяч социальных работников обслуживают на дому одиноких граждан пожилого возраста и лиц с инвалидностью. Они обеспечивают доставку продуктов питания, медикаментов и других товаров на дом гражданам пожилого возраста, лицам с инвалидностью, помогают им оплачивать счета, готовить пищу, принимать меры личной гигиены, убирать и тому подобное.

Также более 6 тысяч работников и специалистов по социальной работе оказывают помощь семьям, детям и молодежи, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, бездомным лицам и другим уязвимым слоям населения.

В период карантина социальными работниками выявляются одинокие граждане, а также те, которые проживает одиноко, из числа пожилых людей и лиц с инвалидностью. По состоянию на 24 марта дополнительно выявлено около 20 тысяч человек, нуждающихся в помощи со стороны государства.

В министерстве подчеркнули, что предупреждение коронавирусной инфекции и организация качественного обслуживания сегодня является важной задачей для работников учреждений, где проживают граждане пожилого возраста, лица с инвалидностью, дети, в том числе дети с инвалидностью. Для усиления этой работы в условиях карантина Минсоцполитики направлены письма с рекомендациями областным и Киевской городской государственным администрациям.