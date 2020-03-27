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Лидер немецкой группы Rammstein Тиль Линдеманн заболел коронавирусом. 57-летний музыкант госпитализирован, сообщает Bild.

Артист находится в отделении интенсивной терапии с высокой температурой.

 

 

Как пишет сайт RTL.de, у Линдеманна диагностирована пневмония.

В больницу в Берлине он был доставлен на прошлой неделе, когда артист вернулся после выступления в Москве 15 марта.
ForUm

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