Лидер немецкой группы Rammstein Тиль Линдеманн заболел коронавирусом. 57-летний музыкант госпитализирован, сообщает Bild.
Артист находится в отделении интенсивной терапии с высокой температурой.
Corona-Drama - Till Lindemann auf Intensivstation! https://t.co/amPcpgOU8q— BILD (@BILD) March 27, 2020
Как пишет сайт RTL.de, у Линдеманна диагностирована пневмония.
В больницу в Берлине он был доставлен на прошлой неделе, когда артист вернулся после выступления в Москве 15 марта.
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