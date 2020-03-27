Во время внеочередного заседания Верховной Рады депутатов обеспечат средствами индивидуальной защиты. Об этом в комментарии Радио Свобода рассказала член фракции «Слуга народа» и представительница комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Лада Булах.
В подтверждение своих слов она предоставила редакции соответствующее фото.
По ее словам, вопрос защитных масок и перчаток уже решен, а вот возможности использования защитных очков еще нет.
«Профилактику нам обещают. Аппарат Верховной Рады должен всех депутатов обеспечить», - рассказала Булах.
Напомним, президент призвал народных депутатов собраться в субботу, 28 марта, на внеочередное заседание Верховной Рады.
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