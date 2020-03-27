В Национальном банке сообщили, что сейчас Украина имеет гораздо больший запас прочности, чем во время предыдущих экономических кризисов, поэтому причин для разговоров о возможном объявления дефолта нет.

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Олег Чурий, передает hromadske.

«Нет причин для разговоров о дефолте или прекращении выполнения обязательств Украины по внешнему долгу. Национальный банк имеет высокий запас прочности. На сегодняшний день международные резервы Украины составляют около $25 млрд. Есть все возможности выполнять необходимые платежи», — сообщил Чурий.

Он отметил, что украинская экономика пока подготовлена к кризису. При этом, не только в части накопления больших валютных резервов, но и в части прочности банковской системы.

«Банковская система, которая ранее становилась катализатором кризисных явлений, сегодня очищена и хорошо капитализирована, поэтому не может сделать неприятных «сюрпризов» экономике», — добавили в Нацбанке.