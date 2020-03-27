Если эпидемия коронавируса будет распространяться большими темпами, контроль за соблюдением карантина будет усилен. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает пресс-служба МВД.

«Главное отличие чрезвычайной ситуации от чрезвычайного положения - мы не имеем права ограничивать граждан в свободе передвижения. В режиме чрезвычайной ситуации граждане могут свободно передвигаться на собственном автотранспорте, пешком, там, где они хотят, кроме случаев, определенных зоной карантина. На сегодня такими населенными пунктами есть ряд сел в Тернопольской области, где есть всплеск инфекции, это село в Черновицкой области. Они перекрыты полностью на въезд и выезд, туда пускают только автомобили с продуктами и медикаментами и машины скорой помощи, чтобы инфекция не распространялась», - сказал Геращенко.

Однако, по словам заместителя министра внутренних дел, если эпидемия будет быстро распространяться, могут быть приняты дополнительные спецсредства, такие как контроль местоположения с помощью технических средств.

«Прилетает очень большое количество граждан из-за границы, мы не имеем права их не пустить. Мы берем с каждого из них подписку о необходимости находиться 14 дней дома. Сегодня идет процесс передачи данных от пограничников полиции, чтобы они избирательно контролировали граждан, чтобы они находились дома. По контролю за помощью мобильных операторов. Я заявил о том, что если эпидемия будет распространяться большими темпами, может быть принято решение, когда будут использоваться технические мероприятия. Фактически, каждый зараженный может быть потенциальным убийцей, нечаянно, но может. Они не виноваты, что заражены. Но не имеют подвергать опасности других», - заявил Геращенко.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

С полуночи 16 марта 2020 временно закрыты около сотни пунктов пропуска (контроля), на еще почти полсотни пунктов пропуска временно прекращено пешеходное сообщение.

17 марта Кабинет Министров ввел запрет железнодорожных, авиа- и автобусных междугородных и межобластных пассажирских перевозок, а также на работу метрополитенов.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

Напомним, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине зафиксировано 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели.