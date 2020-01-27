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Наблюдательный совет Укрзализныци на своем заседании 23 января принял решение создать Комитет по вопросам комплаенса и антикоррупции, который возглавит экс-нардеп Сергей Лещенко.

Как сообщает пресс-служба Укрзализныци, комитет будет наблюдать за тем, какие усилия прилагает Компания для обучения руководства и работников этическому поведению при ведении деятельности и какие – для усиления борьбы с коррупцией. Членами Комитета также будут Адомас Аудицкас и Андерс Ослунд.

«С созданием этого специализированного комитета, который в своем роде является первым среди государственных предприятий, мы подчеркиваем, что противодействие коррупции и комплаенс являются первоочередными задачами для наблюдательного совета Укрзализныци», - заявил после заседания председатель набсовета Шевка Аджунер. «Это даст нам возможность системно следить, как Компания работает в этом направлении, а также ускорить крайне необходимые улучшения в этом вопросе».

Напомним, в конце декабря, Кабинет министров назначил экс-нардепа Сергея Лещенко и юриста Олега Журавлева членами наблюдательного совета «Укрзализныци».
ForUm

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