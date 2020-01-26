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Министр финансов Соединенных Штатов Америки (США) Стивен Мнучин заявил, что надеется на скорое подписание соглашения о свободной торговле с Лондоном после выхода Британии из Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает Reuters.

По словам Мнучина, американский президент Дональд Трамп планирует заключить с Британией соглашение о торговле после Brexit в 2020 году. Трамп надеется, что соглашение будет заключено перед президентскими выборами в ноябре.

«Я очень оптимистичен. Я думаю, что премьер-министр (Великобритании - ред.) и президент (Трамп - ред.) имеют очень хорошие отношения», - заявил он.

Напомним, 23 января Королева Великобритании Елизавета II подписала принятый парламентом закон о выходе страны из Европейского Союза, тем самым подтвердив, что Brexit состоится 31 января.

24 января председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза.
ForUm

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