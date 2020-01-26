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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 26 января, прибудет с рабочим визитом в Польшу, где примет участие в мероприятиях по случаю освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как сообщается, 26 и 27 января глава государства будет находиться с рабочим визитом в Польше. Программой визита предусмотрены участие в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме и встреча с президентом Польши Анджеем Дудой.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Израиль. 
ForUm

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