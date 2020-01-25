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Европейский союз назначил нового посла в Великобритании, который возглавит дипломатическую миссию после Brexit. Об этом сообщает Анадолу в субботу, 25 января.

Отмечается, что посольство ЕС возглавит опытный португальский дипломат Жоао Вале де Альмейда. Он приедет в Лондон уже в феврале.

«Португальский дипломат Альмейда в пятницу был назначен главой будущей дипломатической миссии ЕС в Великобритании после Brexit, который состоится 31 января», – заявил верховный представитель ЕС Жозел Боррелль и уточнил, что европейская дипмиссия в Лондоне также будет отвечать за Северную Ирландию.

Жоао Вале де Альмейда в 2010-2014 годах находился на должности посла в США. А до назначения руководителем дипмиссии в Британии он был послом Евросоюза в ООН.

Напомним, 23 января Королева Великобритании Елизавета II подписала принятый парламентом закон о выходе страны из Европейского Союза, тем самым подтвердив, что Brexit состоится 31 января.

24 января председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза.
ForUm

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