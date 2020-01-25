Состояние украинского военнослужащего, получившего ранение на Донбассе в пятницу, удовлетворительное. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В сообщении указано, что с начала суток потерь среди украинских военных на Донбассе нет.

«В результате вражеских обстрелов вчера один военнослужащий получил ранения. Состояние его здоровья пока удовлетворительное. С начала текущих суток, по состоянию на 12.30, зафиксировано три вражеских провокации, которые противник совершил уже сегодня на подступах к н.п. Екатериновка, Павлополь и Березовое», - говорится в сообщении.

Так, фактов применения российско-оккупационными войсками запрещенных образцов оружия не зафиксировано.

«Противник обстреливал наши оборонительные укрепления с использованием пулеметов крупных калибров, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также в районе Березового зафиксирована активность вражеского снайпера», - информируют в Минобороны.

Кроме того, в одном случае подразделениям Объединенных сил пришлось отвечать противнику огнем из пехотных средств.

«По состоянию на сейчас ситуация вполне контролируемая нашими защитниками. По имеющейся информации, потерь в рядах украинских войск с начала текущих суток нет», - заверили в оборонном ведомстве.