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Ночью 25 января на окраине Ирпеня Киевской области автомобиль Hyundai Elantra слетел с дороги и упал в реку Буча.

Как сообщает Информатор, в салоне авто находились водитель и 9-летний ребенок.

Отмечается, что около 01:00. Hyundai ехал вдоль реки Буча. Водитель сообщил патрульным, что на пустую дорогу под колеса выскочила собака. Он резко дернул руль в сторону и автомобиль занесло, после чего он слетел в реку.

Мужчине удалось спастись самому и вытащить на берег ребенка.

Ребенка доставили в реанимацию, о его состоянии не сообщается.

Hyundai полностью скрылся под водой, его будут доставать спасатели.

Напомним, под Киевом погоня с мигалками закончилась масштабным ДТП.
ForUm

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