В ночь на 25 января в Ирпене под Киевом трое мужчин на Mercedes Vito устроили масштабное ДТП, пытаясь сбежать от полиции.

Как сообщает Информатор, сначала трое мужчин пытались напасть на случайного прохожего. Тот уехал и по пути сообщил о случившемся полицейским. Вскоре они увидели Mercedes с подозреваемыми и пытались остановить, но автомобиль набрал скорость и начал скрываться от правоохранителей.

В центре Ирпеня погоня Mercedes влетел в Seat, отбросив того в Lanos, а после продолжил движение и смял пополам Ford. После этого Mercedes врезался в киоск возле остановки, который от удара развернуло вглубь тротуара.

Водитель Vito сбежал, оставив на месте двух пострадавших пассажиров. Их с разными травмами забрали в одну из больниц Бучи.