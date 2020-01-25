Минирование метро в Киеве не подтвердилось, станции работают в обычном режиме. Об этом сообщается на странице КП «Киевский метрополитен» в Facebook.

Как сообщается, специалисты проверили территорию метрополитена и не обнаружили никаких взрывоопасных предметов. После проверки станцию «Крещатик» открыли для пассажиров.

«Все станции работают в обычном режиме», - заявили в метрополитене.

Напомним, утром 25 января станция метро «Крещатик» и пересадка были закрыты для пассажиров из-за анонимного звонка о минировании. На место происшествия отправились взрывотехники для проведения обследования территории метрополитена.