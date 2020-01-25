Станцию «Крещатик» утром 25 января закрыли на вход и выход, также не работает пересадка. Об этом сообщает пресс-служба «Киевского метрополитена».

Поступил анонимный звонок о минировании. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

Напомним, в связи с анонимным звонком о минировании были закрыты станции «Крещатик», «Площадь Льва Толстого», «Дворец спорта», «Золотые ворота», «Театральная».

Позже Все станции киевского метро возобновили работу.