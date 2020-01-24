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Украинский боксер Виктор Постол (31-2, 12 КО) встретится в бою с американцем Хосе Карлосом Рамиресом в США.

Ранее бой перенесли из Китая из-за вспышки коронавируса, пишет Sport Arena.

«К сожалению, ради нашей безопасности Top Rank и ESPN перенесли бой из Китая. Поединок состоится, но в США», — сообщил Рамирес.

Изначально поединок должен был пройти на китайском острове Хайнань 2 февраля. Пока неизвестна новая дата проведения боя.

Ранее состоялось взвешивание боксеров. Оба бойца вписались в лимит веса. Украинец показал вес в 66,3 кг, американец — в 69,4 кг.

В последнем поединке украинский боксер единогласным решением судей одержал победу над Мохамедом Мимуном (21-2, 12 КО).
ForUm

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