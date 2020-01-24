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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой посетили Мемориальный комплекс «Яд Вашем» в Иерусалиме.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, Владимир и Елена Зеленская осмотрели фотовыставку «Вспышки памяти» на территории комплекса. На выставке, в частности, представлены фотографии, посвященные нацистской пропаганде, фотосвидетельства, сделанные евреями во время Холокоста. Отдельная экспозиция посвящена истории освобождения узников концлагеря Аушвиц.

«Это очень важная выставка для сохранения памяти о страшной трагедии Холокоста», - отметил Зеленский.

Также президентская чета возложила цветы к участкам монумента «Долина уничтоженных общин», посвященных памяти еврейских общин Украины и Польши, частично или полностью уничтоженных во время Холокоста.

Напомним, Владимир Зеленский 23 января собирался принять участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Позже он сообщил, что решил отдать места украинской делегации тем людям, кто пережил эту трагедию с 1940 по 1945 год.  

В израильском национальном мемориале Холокоста «Яд ва-Шем» заявили, что Зеленскому объяснили, что выжившие в Холокосте, обратившиеся с просьбой присутствовать на форуме, получили такую возможность. Организаторы добавили, что им непонятно решение президента отдать свое место.
ForUm

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