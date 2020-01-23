Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что силового плана освобождения Донбасса не существует. Об этом Арахамия сказал на полях Всемирного экономического форума в Давосе, отвечая на вопросы российских журналистов, сообщает УНИАН.

Нардеп заявил о необходимости «сконцентрироваться на полном прекращении огня с обеих сторон» на Донбассе, что должно стать »самым сильным сигналом за последние пять лет».

Говоря непосредственно о подобном плане, Арахамия отметил, что Украина намерена добиться урегулирования мирным путем.

«Я не думаю, что есть такой план. Потому что у нас все усилия последних шести месяцев направлены на исключительно мирное урегулирование. При этом мы все должны понимать, что там стреляют каждый день, там каждый день с обеих сторон погибают люди, поэтому это такой «микс» ситуаций военной и миротворческих усилий», - сказал глава провластной фракции.

