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Вчера, 22 января, в центре Одессы полицейский сбил 62-летнюю женщину, переходившую через дорогу с малолетней внучкой, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Установлено, что на пересечении улиц Преображенской и Дерибасовской полицейский, возвращаясь со службы на своем автомобиле Daewoo Lanos, сбил 62-летнюю женщину, которая вместе с ребенком перебегала дорогу в неустановленном месте (рядом с местом аварии находится подземный пешеходный переход).

В результате аварии женщина получила травмы и была госпитализирована. По предварительным данным, ребенок телесных повреждений не получил.

О происшествии проинформированы сотрудники Управления внутренней безопасности ДВБ и межрегионального отдела ГБР.
ForUm

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