Вчера, 22 января, Украина разместила евробонды на сумму в 1,25 млрд евро, с конечным сроком погашения - 27 января 2030 года, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Украина объявила о прайсинге новых еврооблигаций, номинированных в евро, на сумму 1,25 млрд евро, с конечным сроком погашения - 27 января 2030. На новые еврооблигации будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых. Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги B рейтинговым агентством Standard & Poor's и B рейтинговым агентством Fitch. Расчеты по новому выпуску должны состояться 27 января 2020», – говорится в сообщении.

По данным Минфина, сумма заявок на приобретение ценных бумаг для новой эмиссии составила более 7 млрд евро от более 350 инвесторов со всего мира.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование государственного бюджета.

«Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в большой степени ускорило интеграцию нашей страны с ЕС. ЕС уже стал крупнейшим торговым партнером Украины и сегодняшний выпуск будет способствовать поступлению евро в Украину. Как мы и обещали в июне прошлого года, наше присутствие на рынке евро является стратегическим. Мы рады сообщить, что сегодня Украина провела прайсинг еврооблигаций, номинированных в евро, со сроком погашения 10 лет по самому низкому купону в истории страны, по ставке 4,375%, собрав заявки от более 350 инвесторов со всего мира, мы поставили вторую точку на кривой доходности в евро», - прокомментировала министр финансов Оксана Маркарова.

BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International были привлечены как общие лид-менеджеры и совместные букраннеры транзакции.