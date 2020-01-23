Украинский глава Владимир Зеленский допустил встречу с российским президентом Владимиром Путиным 23 января в Израиле. Об этом он сообщил после выступления на Международном экономическом форуме в Давосе, передает НВ.

«У меня послезавтра много подтвержденных встреч в Израиле. И о вероятности этой встречи - может быть. Потому что есть вопросы по обмену наших пленных и крымских татар, которые находятся на территории России. Будет возможность — обсудим это», – сказал он.



Напомним, ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что 23 января президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин проведут встречу в Израиле.

В то же время в ОП сообщили, что 23-24 января пока не запланирована встреча Зеленского с Путиным.