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Украинский глава Владимир Зеленский допустил встречу с российским президентом Владимиром Путиным 23 января в Израиле. Об этом он сообщил после выступления на Международном экономическом форуме в Давосе, передает НВ.

«У меня послезавтра много подтвержденных встреч в Израиле. И о вероятности этой встречи - может быть. Потому что есть вопросы по обмену наших пленных и крымских татар, которые находятся на территории России. Будет возможность — обсудим это», – сказал он.


Напомним, ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что 23 января президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин проведут встречу в Израиле

В то же время в ОП сообщили, что 23-24 января пока не запланирована встреча Зеленского с Путиным.
ForUm

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