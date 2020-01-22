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АО «Укртранснафта» 18 января завершила вытеснение российской нефти с повышенным содержанием хлорорганики с украинского участка нефтепровода «Дружба» до словацко-украинской границы, а 21 января – до пункта сдачи нефти «Будковце» (Словакия), сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что во время вытеснение российской нефти с завышенным содержанием хлоридов Укртранснафта ежедневно вместе с международной сюрвеерскою компанией SGS проверяла качество нефти, поступающей из России, и не фиксировала повторных случаев поступления загрязненного сырья.

При этом с момента попадания в нефтепровод «Дружба» некачественной российской нефти его операторы усовершенствовали системы контроля качества сырья, чтобы обезопаситься от возможного повторения подобных случаев в будущем.

Напомним, 25 апреля 2019 Укртранснафта вынужденно приостановила работу украинского участка нефтепровода «Дружба» из-за отказа приема российского сырья с повышенным содержанием хлорорганики на приемо-сдаточном участке «Будковце» (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточных участках нефти «Фенешлитке» (Венгрия).

С мая по ноябрь 2019 Укртранснафта получила 4,2 млн евро от российского ОАО «Транснефть» за некачественную нефть
ForUm

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