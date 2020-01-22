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Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что самым большим вызовом для современного мира является вопрос безопасности как отдельного человека, так и целых стран, ведь имеющиеся институты не всегда эффективны, поэтому есть необходимость в обновлении и переосмыслении правил международной безопасности. Об этом он заявил во время участия в публичной сессии Всемирного экономического форума в Давосе, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Он отметил, что темы, которые поднимаются в Давосе, всегда точно иллюстрируют современные вызовы, стоящие перед человечеством. В этом году форум объединил лидеров для обсуждения важного вопроса - сплоченного и устойчивого мира.

«Какая самая большая угроза сплоченному и устойчивому мира сегодня? Этот вопрос безопасности - как отдельного человека, так и целых стран и народов. Современный мир меняется с реактивной скоростью, которая переместила нас в новую эпоху - эпоху new normality. То, что вчера казалось фантастикой, сегодня стало реальностью. Но, к сожалению, далеко не все в ней является положительным», - подчеркнул Зеленский.

По его словам, торговые войны, перераспределение территорий, стремительный рост военных бюджетов, сепаратистские движения, выход стран из предыдущих международных соглашений подрывают веру человечества и наводят на мысль, а не летит ли этот мир в пропасть.

Президент отметил, что катаклизмы стали для планеты обыденными, а потрясение - привычкой для человечества. И есть риск, что последующие поколения, страдая от климатических изменений, перманентных конфликтов, бедности, ограниченного доступа к пище, будут упрекать каждого мирового лидера за то, что имели шанс договориться и не воспользовались им.

«Как никто другой я знаю, о чем сейчас говорю. Потому шестой год в моей стране идет война. Шестой год, как Россия аннексировала у нас часть территории. Несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать. Вот такая у нас с вами new normality. Да, мир сплотился вокруг решения этих вопросов. Но достаточно ли украинцам - погибшим и тем, кто потерял дома, - достаточно ли им всемирной «обеспокоенности» и «беспокойства»? Этого мало», - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что ситуация в Украине является одним из примеров, которые свидетельствуют, что нынешняя архитектура мира уязвима и имеющиеся институты не всегда работают так эффективно, как этого требует настоящее.

«Мир нуждается в переосмыслении и обновлении правил, особенно - правил международной безопасности. Мир не может быть сплоченным только в Фейсбуке, когда делает репост выступления Греты Тунберг, фото ужасных пожаров в Австралии или, к сожалению, сбитого украинской «Боинга» в Иране. Но означает ли это, что все сделали выводы? Нет. Потому что для большинства через неделю это уже теряет актуальность, а в ленту стучит новый громкий информационный повод», - отметил Зеленский.
ForUm

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