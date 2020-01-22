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В 1 марта в Украине должны начаться масштабные работы по строительству инфраструктурных и социальных объектов. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на селекторном совещании с регионами

«Уже с 1 марта стартует масштабная программа восстановления инфраструктуры. Мы построим 100 школ, 100 садов, 100 стадионов и 4000 километров дорог. Это позволит создать тысячи рабочих мест по всей стране», – написал он на своей странице в Facebook.

Гончарук поручил председателям ОГА и КГГА сформировать перечень 5 школ, 5 садов и 5 стадионов, а также включить в расходную часть бюджетов на 2020 года необходимые средства и до 14 февраля представить эту информацию Минрегиону и Кабинета Министров.

Также премьер поручил председателям ОГА максимально быстро утвердить, а Укравтодору согласовать конкретные перечни объектов дорожного строительства.

Напомним, 15 января Кабинет Министров утвердил Дорожную стратегию на 2020 год.
ForUm

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