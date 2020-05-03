также в разделеПолитика
Мэр Ивано-Франковска поддержал мэра Черкасс 39
Посол Украины в Германии отказался возлагать цветы с представителями России 33
Мэр Черкасс ответил Зеленскому: Город будет сопротивляться 476
МИД поприветствовал номинирование посла США в Украине 15
Селезнев: Скандал с американскими биолабораториями только начинается 1137
ОП: Мэр Черкасс стал жертвой пранка 62
Зеленский пообещал, что в Украине появится программа социальной защиты 200
Мэра Черкасс вызывают на допрос 39
Трамп назвал кандидата на пост посла в Украине 42
ОП о назначении Саакашвили: Не все должности требуют голосования 49
НАПК остановило финансирование «Слуги народа» 40
В ОП подозрение заму Полторака считают заслугой Зекоманды 45
Комитет ВР завернул законопроект Бужанского об отмене языкового закона 49
Летнюю сессию ПАСЕ перенесли на неопределенный срок 14
Медведчук: Скоро Украина узнает о новых «хотелках» МВФ 429
Медведчук: чтобы выйти из кризиса, власти нужно включить мозги, но включать некому 851
Для Саакашвили нашли новую должность 4632
Арахамия сказал, когда Рада вернется к обычному режиму работы 24

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, которого парламент отправил в отставку 4 марта, заявил, что с тех пор не встречался с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода. Гончарук уточнил, что с президентом у них сохранились «нормальные человеческие отношения», но они еще не виделись. «Несколько раз обменялись сообщениями [после отставки Гончарука]. Не более», - добавил он. 

Бывший глава правительства добавил, что не видит в этом ничего особенного. «Я думаю, что Владимир Александрович очень хорошо знает мою позицию. Если ему понадобится совет, он за ним обратится. Зачем настаивать?» - отметил Алексей Гончарук.

Он вновь заявил, что в личном общении Зеленский «приятный, умный, я хочу верить, порядочный человек», но отметил и немало ошибок со стороны власти в последнее время.

«Я не вижу оснований для того, чтобы "жечь мосты". Более того, я думаю, что это гораздо лучше, чем то, что у нас было до этого. То есть здесь есть с чем сравнивать. Но, к сожалению, в последнее время очень много ошибок. И я это связываю с тем, что вокруг президента часто формируется ложное информационное поле», - сказал Гончарук.

 

В ответ на уточняющий вопрос, кто же формирует такую ложную картину для Зеленского, экс-премьер ответил: «Окружение, сознательно или полусознательно. Я думаю, что если раньше адвокатов сотрудничества с тем же МВФ вокруг него было больше, то сейчас, очевидно, их меньше».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги