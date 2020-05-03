Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, которого парламент отправил в отставку 4 марта, заявил, что с тех пор не встречался с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода. Гончарук уточнил, что с президентом у них сохранились «нормальные человеческие отношения», но они еще не виделись. «Несколько раз обменялись сообщениями [после отставки Гончарука]. Не более», - добавил он.

Бывший глава правительства добавил, что не видит в этом ничего особенного. «Я думаю, что Владимир Александрович очень хорошо знает мою позицию. Если ему понадобится совет, он за ним обратится. Зачем настаивать?» - отметил Алексей Гончарук.

Он вновь заявил, что в личном общении Зеленский «приятный, умный, я хочу верить, порядочный человек», но отметил и немало ошибок со стороны власти в последнее время.

«Я не вижу оснований для того, чтобы "жечь мосты". Более того, я думаю, что это гораздо лучше, чем то, что у нас было до этого. То есть здесь есть с чем сравнивать. Но, к сожалению, в последнее время очень много ошибок. И я это связываю с тем, что вокруг президента часто формируется ложное информационное поле», - сказал Гончарук.

В ответ на уточняющий вопрос, кто же формирует такую ложную картину для Зеленского, экс-премьер ответил: «Окружение, сознательно или полусознательно. Я думаю, что если раньше адвокатов сотрудничества с тем же МВФ вокруг него было больше, то сейчас, очевидно, их меньше».