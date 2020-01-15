Кабинет Министров на своем заседании утвердил Дорожную стратегию на 2020 год, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

«Это большой план на 2020 год. Прежде всего это касается дорог национального значения. Клочковые ремонты должны отойти в прошлое, вместо этого будет комплексное качественное дорожное строительство», - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Он добавил, что на 2020 год в Дорожном фонде заложено более 66 млрд грн. Из них на дороги 31,5 млрд грн - это бюджетные средства. Плюс 20,5 млрд грн - средства международных организаций.

По словам Гончарука, правительство ставит амбициозную цель - за год построить и отремонтировать не менее 4 тысяч километров дорог.

«Как мы и обещали, в 2020 станет годом эффективности. Дороги - часть большой инфраструктурной модернизации Украины», - отметил Гончарук.